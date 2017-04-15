Южнокорейские активисты запустили в Северную Корею воздушные шары с агитационными листовками

Группа южнокорейских активистов запустила около 300 тыс. агитационных листовок на гелиевых шарах в КНДР, где в субботу отмечается 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена, сообщает агентство "Репхап".

Листовки были запущены из города Кимпхо в северо-западной части Южной Кореи. В них организаторы критикуют северокорейский режим и обвиняют его в убийстве старшего брата нынешнего лидера КНДР Ким Чон Нама, которое произошло в аэропорту в Малайзии в феврале.

Также, кроме листовок на 10 шарах в КНДР были запущены 2 тыс. банкнот номиналом $1, 1 тыс. USB-носителей, 1 тыс. DVD-дисков и 500 буклетов. К шарам организаторы прикрепили фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына с подписью "убийца" и его старшего брата с подписью "мертвый человек".

В субботу Северная Корея празднует 105-й день рождения Ким Ир Сена. Как передают западные СМИ со ссылкой на данные экспертов, на военном параде КНДР продемонстрировала около 60 ракет, включая баллистические ракеты подводных лодок и новые межконтинентальные баллистические ракеты.

Парад принимал лично Ким Чен Ын. В ходе выступления на параде вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рён Хе заявил, что КНДР готова ответить ядерным ударом на ядерный удар США.

Также, как сообщило информагентство Киодо, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде присутствовал глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.