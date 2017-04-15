События

15:10 15.04.2017

Почти 30 тыс. билетов продано на Евровидение-2017

Около 30 тыс. билетов на конкурс Евровидение-2017 проданы на данный момент, еще около 21 тыс. есть в наличии либо скоро появятся в продаже, сообщается на официальной странице "Евровидение-2017 в Украине" в Фейсбуке.

"На сегодняшний день продано около 30 тыс. билетов, около 19 тыс. забронировано для делегаций стран-участниц конкурса и еще около 21 тыс. билетов имеются в продаже или вскоре появятся", - говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что в Киеве будет самая длинная в истории конкурса красная дорожка – 265 метров.

Что касается ряда других параметров, то вес сцены на Международном выставочном центре (МВЦ), где пройдет мероприятие, составит 30 тонн, а трибун – 450 тонн. На трибунах для зрителей предусмотрено 7 тыс. мест, в том числе 50 – для людей с инвалидностью.

"Затраты энергии арены достигают 7 МВт на полной мощности, из них на освещение - 854 тыс. Вт. А 18 генераторов ежедневно используют 20 тыс. литров горючего", - сказано в сообщении.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. В этом году примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.

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