События

15:07 15.04.2017

Египет усилил меры безопасности в преддверии Пасхи

В Египте усилили меры безопасности возле христианских церквей в преддверии наступления Пасхи, сообщают в субботу западные СМИ.

По информации СМИ, верующим придется пройти дополнительные проверки при помощи металлоискателей перед входом в храмы, где со вчерашнего дня выставлены кордоны полиции.

Также власти ограничили парковку для автомобилей возле церквей на время празднования Пасхи.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья 9 апреля, погибли во время взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

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