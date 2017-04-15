Порошенко утвердил пожизненные стипендии для 22 пожарных, участвовавших в ликвидации пожара на ЧАЭС в 1986 г.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О пожизненных государственных стипендиях для работников, лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, принимавших непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года".

Соответствующий указ №108/2017 опубликован на сайте главы государства.

"Учредить с 1 апреля 2017 года пожизненные государственные стипендии для работников, лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года…", - говорится в документе.

Пресс-служба президента разъясняет, что эти стипендии в сумме трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц предусмотрены для 22 работников.

В сообщении указано, что в ликвидации пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли. Другие 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на ЧАЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

В 2006 году, согласно указу президента Украины от 10 мая №358, были учреждены пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на ЧАЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

Однако в список стипендиатов не включили работников, отдельных лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые также принимали непосредственное участие в тушении пожара на ЧАЭС именно 26 апреля 1986 г. и вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью, им установлена инвалидность.