События

12:55 15.04.2017

В поезде Киев – Мариуполь пассажирка родила девочку

Пассажирка поезда Киев – Мариуполь родила девочку, сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

"Хорошая весть к празднику :) Сегодня в поезде Киев - Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда №83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу.

По словам В.Балчуна, необходимую помощь пассажирке оказали две проводницы, одна из которых имеет опыт работы в медицинском учреждении.

Железнодорожники вызвали "скорую помощь" на ближайшую станцию - Запорожье. В настоящее время мама и новорожденная находятся в роддоме Запорожья под присмотром врачей.

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