В Украине в пасхальный день пройдут дожди

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладный и влажный воздух, в большинстве областей утром и днем пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточной части на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в южной части 15-20°.

В Киеве - утром, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 апреля самая высокая температура днем была +26,8 в 1972 г., самая низкая ночью -3,9 в 1898 г.

17 апреля в южных, центральных и восточных областях временами дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в южной части и восточных областях 4-9°, на остальной территории 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днём 6-11° тепла, на юге и востоке местами 13-15°; в Карпатах ночью и днём около 0°.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4º, днём 8-10° тепла.