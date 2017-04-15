События

12:29 15.04.2017

Украинцам, пострадавшим в России в ДТП, оказана медпомощь, угрозы их жизни нет - МИД

Пострадавшим в ДТП в Ленинградской области (РФ) гражданам Украины оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

В пятницу в результате ДТП в Ленинградской области пострадали трое граждан Украины. "Один из них госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение", - отмечено в сообщении.

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