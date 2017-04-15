Вице-премьер Кириленко: Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что Россия изолировала себя от конкурса Евровидение-2017, но уверен, что миллионы россиян благодаря спутниковому телевидению и Интернету смогут увидеть трансляцию мероприятия.

"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны не только Европы, но и мира. Но мы также знаем, что миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению и Интернету, и независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева", - сказал В.Кириленко в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Относительно организации конкурса он сообщил, что подготовка происходит усиленными темпами. В Международном выставочном центре (МВЦ), где пройдет мероприятие, работают сотни специалистов - как из Украины, так из-за границы. На данный момент устанавливают трибуны для зрителей, уже практически построена главная сцена, которая весит 30 т, высота - 14 м, ширина - 17 м, глубина - 28 м. Площадь, которой смогут пользоваться артисты, - 350 кв.м.

"Еще несколько уникальных вещей предложит Украине на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, - они будут участвовать в конкурсе и будут его смотреть", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Ю.Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей оккупированный РФ Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В EBU выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Ю.Самойловой в конкурсе Евровидение по видеомосту. Но "Первый канал" отклонил предложение EBU о дистанционном участии Ю.Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

13 апреля российский "Первый канал" заявил, что не будет транслировать в этом году конкурс "Евровидение" из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Ю.Самойлову.

EBU заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст сообщил, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году от России будет участвовать Ю.Самойлова.