80 тонн продуктовых наборов МККК проследовали на неподконтрольный Украине Донбасс

4 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали в пятницу на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовых автомобиля от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн", - сообщила пресс-служба.