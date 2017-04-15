События

11:30 15.04.2017

80 тонн продуктовых наборов МККК проследовали на неподконтрольный Украине Донбасс

4 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали в пятницу на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовых автомобиля от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн", - сообщила пресс-служба.

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