У Генпрокуратуры Украины нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в РФ

В Генпрокуратуре Украины не располагают подтверждением информации о бегстве в Россию четырех бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", подозревавшихся в убийствах активистов Революции достоинства.

"Эта информация в настоящее время проверяется… В настоящее время сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", - сказал в эфире телеканала "112" прокурор отделения Генпрокуратуры Александр Ковальчук.

Он добавил, что соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.

В заявлении для прессы офицеров Харьковского батальона специального назначения "Беркут", выложенном в YouTube 14 апреля, четверо экс-"беркутовцев" Виталий Гончаренко, Артем Войлоков, Александр Костюк и Владислав Мастега дали понять, что покинули территорию Украины из-за того, что, по их словам, здесь опасно находиться.

Они пожаловались, что на протяжении трех лет, после Революции достоинства, "ощущали уголовное преследование", кроме того, как утверждают экс-"беркутовцы", на протяжении года их отстраняли от службы и арестовывали. А после заявления 7 апреля начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка они решили, что "находиться на территории Украины опасно". В то же время экс-"беркутовцы" подчеркивают, что ждут рассмотрения дела харьковского "Беркута" и "готовы доказать свою невиновность".

Как сообщалось, экс-"беркутовец" В.Гончаренко вместе с тремя сослуживцами был задержан в Харькове в июне 2016 года, на тот момент работал в полиции. Его и еще одного бывшего сотрудника "Беркута" подозревают в убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке.

До 4 февраля 2017 года В.Гончаренко находился под домашним арестом после соответствующего решения Печерского районного суда Киева. 10 марта 2017 года Печерский райсуд Киева вновь арестовал его на два месяца. Однако 6 апреля Апелляционный суд Киева принял решение освободить В.Гончаренко из-под стражи под личное обязательство.

7 апреля начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры С.Горбатюк заявил, что в ведомстве рассматривают возможность подачи представления в Высший совет правосудия и открытие уголовного производства в связи с освобождением В.Гончаренко. Он напомнил, что этому человеку инкриминируют совершение 33 покушений на убийства с использованием огнестрельного оружия.