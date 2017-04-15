События

10:47 15.04.2017

Удар США по позициям ИГ в Афганистане привел к ликвидации более 90 боевиков – СМИ

Более 90 боевиков террористической группировки "Исламское государство" уничтожены в результате американского удара по позициям группировки в Афганистане, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.

По информации главы уезда Ачин провинции Нангархар Исмаила Шинвари, в ходе удара были уничтожены не менее 92 боевиков.

Накануне террористы из этой группировки заявили, что не понесли потерь в результате удара США. В то же время, власти Афганистана сообщали о том, что удар привел к гибели не менее 36 экстремистов.

Как сообщалось, США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу. Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться.

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