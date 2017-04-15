КНДР заявляет о готовности ответить ядерным ударом на ядерный удар США

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рён Хе, сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Мы готовы ответить на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - заявил Чхве Рён Хе, выступая на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как сообщает информагентство Киодо, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде присутствует глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.