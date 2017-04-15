События

08:48 15.04.2017

Суд избрал "черным трансплантологам" меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога общей суммой 72 млн грн

Суд, по ходатайству прокуратуры Киевской области, избрал меру пресечения членам международной группировки по торговле человеческими органами в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму 72 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Организатору группировки, гражданину Турции, установлен залог в 40 млн грн, другому члену группировки, гражданину Турции, установлен залог в 32 млн грн.

Гражданке Украины установлена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, гражданину Украины – без права внесения залога.

Всем фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

Как сообщалось, 12 апреля сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали в Киеве членов международной группировки по торговле внутренними органами людей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США, сами же получали от восьмидесяти до ста тысяч с клиента", - гласит сообщение на сайте ведомства.

После получения согласия от жертв, злоумышленники отправляли их за границу для проведения операций.

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