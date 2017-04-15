Боевики за сутки 45 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо военнослужащих ранены – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по Водяному из минометов калибра 120 мм., вооружения БМП и пулеметов, по Красногоровке – из минометов калибра 82 мм., по Павлополю – из вооружения БТР, гранатометов и пулеметов, по Широкино – из вооружения БМП, по Гнутово и Талаковке – из стрелкового оружия.

"На Донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцевого. Опорные пункты в районе Верхньоторецького противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опросного – из пулеметов крупного калибра. По позициям вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм. И гранатометов боевики обстреливали Крымское и Катериовку, из гранатометов – Попасную, из стрелкового оружия – Станицу Луганскую.