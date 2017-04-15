Укргазбанк начал выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей
Государственный Укргазбанк, в сотрудничестве с Oxygen Group и ULF Finance, начал выдавать беспроцентные кредиты на приобретение электромобилей, сообщает пресс-служба банка.
Кредитная программа рассчитана на 4 года при ставке 0,001% годовых и первом взносе в размере 40% стоимости автомобиля.
При этом, на первый год пользования приобретенным электромобилем, Oxygen Group предоставляет бесплатный доступ к своей сети зарядных станций.
Ранее Укргазбанк начал выдавать кредиты под 0,01% годовых на покупку и установку домашних солнечных электростанций, коллекторов и тепловых насосов.