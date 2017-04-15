Наступил 105-й день рождения Ким Ир Сена. Что происходит в КНДР

Народ КНДР отмечает в субботу "День солнца" - очередную годовщину дня рождения первого президента страны Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Обычно в честь дня рождения Ким Ир Сена в стране проводятся широкие идеологические и культурные акции, включая военный парад, театральные и музыкальные представления, выставки, лекции и поэтические чтения, рассказывающие народу о жизненном пути "вечного президента" КНДР. Участие в них принимают десятки тысяч северокорейцев.

Празднование проходит на фоне значительного осложнения международной обстановки вокруг северокорейского государства. Накануне авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову, а американские СМИ сообщали в возможном превентивном ударе США по КНДР.

По данным телеканала Си-Эн-Эн, в возможном ударе по КНДР в случае проведения ядерного испытания могут быть задействованы также стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, В-1В и В-2, размещенные на американской авиабазе на острове Гуам в западной части Тихого океана. Кроме того, для перехвата северокорейских ракет могут быть использованы наземные и корабельные системы противоракетной обороны США, Японии и Южной Кореи, в том числе американские корабли авианосной группы "Карла Винсона", оснащенные системой ПРО "Иджис".

В ответ командование вооруженных сил КНДР пригрозило жесточайшим контрударом Соединенным Штатам.

Кроме того, сохраняется напряженность в связи с запуском КНДР баллистических ракет в сторону Японского моря ранее в этом месяце. В ответ на это совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении КНДР, которые усиливают режим санкций, введенных резолюциями СБ ООН.

В марте Северная Корея испытала четыре баллистические ракеты, запустив их в сторону Японского моря. Три из них упали в японской исключительной экономической зоне. Позднее в Пхеньяне заявили, что пуск этих ракет явился отработкой потенциальных ударов по американским военным базам на территории Японии.

Ким Ир Сен - основатель северокорейского государства и его фактический руководитель с 1948 по 1994 годы. С 1949 года по 1966 год он занимал пост председателя ЦК Трудовой партии Кореи, с 1966 года по 1994 год - пост генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи. С 1948 года и до конца своих дней Ким Ир Сен являлся председателем Кабинета министров КНДР, а с 1972 года - президентом. После его смерти в 1994 году эта должность была упразднена, Ким Ир Сена объявили "вечным президентом" КНДР.

Лидером КНДР после смерти Ким Ир Сена стал его старший сын Ким Чен Ир. Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын является внуком Ким Ир Сена.