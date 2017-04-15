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03:11 15.04.2017

Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внедрении среднесрочного бюджетного планирования, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Закон о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного Кодекса Украины (о внедрении среднесрочного бюджетного планирования) был инициирован Кабинетом министров Украины, принят Верховной Радой 23 марта 2017г., направлен на подпись президенту 31 марта и подписан им 14 апреля.

Законом предусмотрен единовременный перенос сроков подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня. Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование (формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года).

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