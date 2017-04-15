События

02:07 15.04.2017

3 украинцев пострадали в ДТП в Ленинградской области – СМИ

В Ленинградской области РФ произошла авария с участием грузового автомобиля КамАЗ и микроавтобуса Форд Транзит, в результате которой пострадали 19 человек, в том числе 3 гражданина Украины, сообщает Еспрессо.тв со ссылкой на местные СМИ.

"Пострадали строители скоростной трассы М11. Люди в автобусе не были пристегнуты", - приводит Еспрессо.тв комментарий руководства Ленинградской области.

В ДТП пострадали 19 человек, из них: трое украинцев, 6 россиян, 5 граждан Узбекистана, 4 – Киргизстана и 1 – Таджикистана.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 4 – в состоянии средней тяжести, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

По предварительной версии местной прокуратуры, авария произошла вследствие того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым КамАЗом.

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