События

01:05 15.04.2017

Гора мусора накрыла 40 домов на Шри-Ланке, есть жертвы

Обрушение горы мусора на жилища в Шри-Ланке привело к гибели по меньшей мере шести человек, сообщают в пятницу индийские СМИ.

В частности, среди погибших числятся трое детей.

Еще порядка 10 человек получили травмы.

По данным изданий, из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища.

По последним данным, под завалами оказались 40 зданий.

"Поиск тех, кто выжил (в результате несчастного случая - ИФ) продолжается", - приводят СМИ выдержки из заявления местной полиции.

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