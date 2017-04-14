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23:54 14.04.2017

В администрации Трампа считают приоритетом усиливать давление на КНДР при поддержке Китая - СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа изучили самые разные варианты решения северокорейской проблемы, но отказались от наиболее радикальных из них, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По их данным, советники Д.Трампа рассмотрели широкий спектр идей, в том числе, предусматривающих применение вооруженных сил, чтобы добиться отказа Пхеньяна от ядерного оружия. В администрации изучили и идеи по свержению правящего в Северной Корее режима. Также прошло обсуждение варианта, предусматривающего, в частности, признание Северной Кореи ядерной державой.

В итоге, по данным АП, в администрации остановились на линии, которая предусматривает "максимальное давление и вовлеченность (США в процесс решения проблемы КНДР - ИФ)".

Таким образом, как отмечает агентство, в Белом доме, судя по всему, решили, в целом, не отходить от политики прежней американской администрации.

"Официальные лица сообщили, что целью действий США будет денуклеаризация КНДР. Речи не может идти о заключении соглашения по контролю над вооружениями или об уменьшении ядерного арсенала КНДР, так как в таком случае США были бы вынуждены признать эту страну ядерной державой", - подчеркивает АП.

В сообщении говорится, что в Вашингтоне считают важным "усилить давление на Пхеньян при поддержке Китая - главного торгового и военного партнера КНДР".

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