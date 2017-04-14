События

23:31 14.04.2017

Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет Военно-Морские Силы (ВМС) США P-8A Poseidon в пятницу осуществил очередной разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от Севастополя.

После вылета с Сицилии маршрут его полета пролегал над Грецией и Болгарией. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону Крыма.

Как сообщалось, накануне аналогичный самолет ВМС США с бортовым номером 168756, вылетевший с той же базы на Сицилии, в течение длительного времени выполнял полеты над акваторией Средиземноморья вблизи пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус и авиабазы Военно-Космических Сил РФ Хмеймим. В какие-то моменты он приближался на расстояние 40-45 км к сирийскому побережью в районе российской базы в Тартусе.

Кроме того, в четверг стратегические разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании RC-135, поднявшиеся с английских баз, совершили полеты у морских границ Калининградской области.

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