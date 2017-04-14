События

23:15 14.04.2017

В США заявили об анализе вариантов применения силы в отношении КНДР

В США изучают ряд возможных вариантов применения военной силы против КНДР, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею на следующей неделе намерен обсудить этот вопрос с командующим силами США на южнокорейской территории - генералом Винсентом Бруксом.

"В настоящее время мы изучаем ряд возможных военных вариантов, но мы внимательно рассмотрим эту тему во время дискуссий с генералом Бруксом", - заявил собеседник журналистов.

Он не стал уточнять, рассматриваются ли исключительно меры оборонительного характера или же возможны превентивные удары по Северной Корее.

"Мы не собираемся открыто сообщать о возможных будущих инициативах в том, что касается военной сферы или же сферы национальной безопасности", - сказал представитель администрации США.

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