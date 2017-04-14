Отдельную группировку войск РФ в непризнанном Приднестровье следует заменить международным полицейским контингентом – Фриз

Украина, являясь посредником в переговорном процессе по урегулированию приднестровского вопроса, должна поддержать требование Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии по вводу в зону безопасности международных наблюдателей для мониторинга ситуации, заявляет председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Развитие ситуации в ПМР (Приднестровской Молдавской Республике – ИФ), признаки аннексии со стороны РФ, которые заключаются в решении с использованием российской государственной символики, развертывании на территории ПМР сети российской резидентуры, центров подготовки боевиков, участвующих в войне на Донбассе, свидетельствуют не только о неэффективности так называемой миротворческой миссии РФ в этом непризнанном территориальном объединении, но и об использовании этой территории под видом миротворческих усилий для подрывной работы против Украины и демократического правительства Молдовы", - написала И.Фриз на своей странице в Фейсбук.

Народный депутат призвала заменить группировку российских войск международным полицейским контингентом.

"В этом году исполняется 25 лет с момента прекращения боевых действий в Приднестровье, и это вполне достаточный срок для того, чтобы быть признаком завершения рисков вооруженного противостояния и, соответственно, основанием для завершения миссии так называемых российских миротворцев в регионе", - отметила И.Фриз.

И.Фриз призвала правительство Республики Молдова инициировать рассмотрение ОБСЕ вопроса о выведении российских войск и замены их международными миротворцами под эгидой ОБСЕ или Совета безопасности ООН.