События

20:21 14.04.2017

В Киеве скоро начнется реконструкция Контрактовой площади и ул.Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны

В ближайшее время в Киеве начнется реконструкция Контрактовой площади и ул.Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, цель столичной власти - постепенно превратить Контрактовую площадь в пешеходную зону и сделать ее местом отдыха, а не торговли. "На Подоле большое количество исторических зданий, и нам нужно сделать из него туристическую Мекку. Мы сейчас разрабатываем концепцию и в ближайшее время начнем претворять ее в жизнь и перекрывать улицы. Таким образом обустраивают многие туристические исторические зоны во всем мире. Мы учитываем этот позитивный опыт других стран и городов. Наша цель - сделать Контрактовую площадь туристической жемчужиной, зоной отдыха, а не торговли", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "Киев".

По словам мэра, часть МАФов будет перенесена, на площади обустроена зеленая зона.

Обустройство пешеходной зоны на Подоле будет происходить в несколько этапов. Сначала в районе Контрактовой пл. введут новую временную схему дорожного движения. Второй этап - реконструкция прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и других. Третья очередь - собственно реконструкция площади. На четвертом этапе будет создан пересадочный узел общественного транспорта.

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