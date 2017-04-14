Жителя Львовской области приговорили к 10 годам тюрьмы за контрабанду более 250 кг гашиша

К 10 годам лишения свободы приговорил Жолковский районный суд Львовской области местного жителя за контрабанду в Украину 257 кг гашиша.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, суд также постановил конфисковать имущество осужденного.

По данным прокуратуры, 23 августа 2014 года в пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники таможни обнаружили в тайнике микроавтобуса "Мерседес-спринтер" 137 брикетов с гашишем, общий вес которого составил 257 кг. Наркотики пытался незаконно ввезти из Польши в Украину житель Львовской области, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

СБУ открыла уголовное производство по статьям 305 и 307 Уголовного кодекса (контрабанда наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта).