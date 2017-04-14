Боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО в пятницу, трое бойцов ранены, уточняют в штабе

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения с начала суток, сообщает пресс-центр АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 пятницы, опубликованной в соцсети Facebook.

Как отмечается в сводке, с начала суток незаконные вооруженные формирования 29 раз открывал огонь по опорным пунктам ВСУ.

В частности, на приморском (мариупольском) направлении боевики применяли 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, на донецком - 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, на луганском - 120-мм минометы, различные гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее пресс-центр АТО сообщал, что по состоянию на 15:00 боевики обстреляли позиции сил АТО 24 раза, при этом четверо военнослужащих получили ранения. Впоследствии сообщение было удалено.