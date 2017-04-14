События

18:14 14.04.2017

Суд арестовал экстрадированного из РФ экс-начальника столичной ГАИ Макаренко с правом залога в 5 млн грн

Печерский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн бывшему начальнику ГАИ г.Киева Николаю Макаренко, который ранее был экстрадирован из России, сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ г.Киева Николай Макаренко, арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн. Такую меру пресечения для бывшего чиновника сегодня избрал Печерский райсуд столицы", - написала Н.Максимец на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, 7 апреля 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что накануне российская сторона экстрадировала в Украину бывшего начальника киевской ГАИ Н.Макаренко, находившегося в международном розыске за коррупционную деятельность и задержанного в московском аэропорту "Домодедово"

Н.Макаренко находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.3 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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