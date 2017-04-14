События

18:10 14.04.2017

В центре Москвы журналист фотографировался в костюме полового органа (фото)

Ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков был привлечен к ответственности за фотосессию в центре Москвы у инсталляции, символизирующей пасхальное яйцо. При этом на журналисте был костюм в виде мужского полового органа.

Соответствующую фотографию опубликовал в пятницу в фейсбуке его коллега Сергей Ерженков. По его словам, Лобкова во время съемки телесюжета задержали за нарушение общественного порядка, а "реквизит изъяли".

Позже ведущего отпустили, оштрафовав на 500 рублей.

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