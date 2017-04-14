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17:41 14.04.2017

Порошенко подписал закон о создании единого госреестра военнообязанных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных.

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный закон подписан президентом 14 апреля 2017 года.

В свою очередь по информации пресс-службы Министерства обороны Украины, государственный реестр будет единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, где будет храниться информация о всех военнообязанных (призывниках).

Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины.

Сюда будет перенесены сведения из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, миграционной и фискальной служб. Также реестр пополнится данными военнообязанных (призывников) с учетных карточек и личных дел военкоматов.

Владельцем всей информации будет выступать Министерство обороны Украины, а распорядителем — Генеральный штаб ВСУ.

"Реестр должен помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, которые имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно военного учета", - сказано в сообщении Минобороны.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Верховная Рада поддержала создание Единого государственного реестра военнослужащих. За соответствующий законопроект №2504а-д во втором чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов.

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