События

17:20 14.04.2017

Три тайника с оружием обнаружены в районе АТО - СБУ

Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции обнаружила три тайника с военными средствами поражения.

Как, согласно сообщению пресс-центра СБУ, вблизи н.п. Ивановка Донецкой области сотрудники спецслужбы обнаружили схрон, из которого изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 7 гранат РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра.

Также в Донецкой области неподалеку с.Славное правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету (ПТУР), 9 выстрелов к противотанковому гранатомету, гранату Ф-1, 3 гранаты РГН и более 2600 патронов.

Кроме того, в одном из заброшенных дачных домов вблизи н.п. Алексеево-Дружковка оперативники спецслужбы обнаружили тайник, в котором находилось 2 фугасных снаряда калибра 122 мм, 6 гранат Ф-1 с запалами, тротиловая шашка, выстрел к гранатомету РПГ-7, кумулятивная граната РГК и более 1800 патронов различного калибра.

Оружие и боеприпасы переданы на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины. Продолжаются следственные действия.

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