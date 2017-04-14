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16:48 14.04.2017

Священнослужители разных конфессий имеют равное право быть назначенными на должности капелланов – Минобороны

В Вооруженных силах Украины не допускается установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других, сообщается на сайте Министерства обороны в пятницу.

"Священнослужители различных религиозных организаций Украины имеют право быть назначенными на должности военных священников (капелланов) в воинских частях ВСУ, что, в частности, предусмотрено приказом Министерства обороны Украины от 14.12.2016 г. №685 "Об утверждении Положения о службе военного духовенства (капелланской службе) в Вооруженных силах Украины", - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны опровергают появившуюся в Интернете информацию о якобы дискриминации священнослужителей по религиозным признакам во время отбора и назначения их на должности капелланов в ВСУ. "В своей деятельности ВСУ руководствуются требованиями законодательства Украины и нормативно-правовой базы Министерства обороны Украины, дают право каждому военнослужащему ВСУ свободно избирать церковь и исповедовать любую религию", - заявляют в ведомстве.

Также в сообщении отмечается, что священнослужители разных конфессий привлечены к работе Совета по делам пастырской опеки при Минобороны и, при желании, участвуют во всех мероприятиях в рамках пастырской опеки личного состава ВСУ. В частности, в нынешнем году священнослужители приняли активное участие в пилотном курсе подготовки капелланов с участием капелланов Вооруженных сил Канады, а также в семинаре по вопросам функционирования военной капелланской службы по привлечением военных капелланов Национальной гвардии США.

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