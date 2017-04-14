Прокуратура предотвратила незаконное отчуждение земли стоимостью 3,5 млн грн в элитном районе Харькова

Высший хозяйственный суд Украины оставил без изменений постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда, удовлетворившего иск прокурора о возвращении 1,2 га земли в элитном районе города, которые горсовет безвозмездно передал псевдо жилищно-строительному кооперативу.

"Прокуратура доказала в судах, что Харьковский городской совет незаконно (по так называемой кооперативной схеме) передал в собственность псевдоЖСК земельный участок вблизи элитного района города на ул.Софиевская. Нормативно-денежная оценка участка составляет около 3,5 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

По информации ведомства, жилищно-строительный кооператив был основан с нарушением требований действующего законодательства относительно целей и порядка создания кооператива. В частности, его организаторов было всего трое (тогда как закон требует, чтобы их было не менее 5) и все они не нуждались в улучшении жилищных условий.

"Организации, которые имеют аббревиатуру "ЖСК" только в названии, фактически не являются жилищно-строительными кооперативами и не имеют законных оснований на бесплатное получение земли", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас решение горсовета о предоставлении разрешения псевдоЖБК на разработку проекта отвода земельного участка суд признал незаконным и отменил.