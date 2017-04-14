Прокуратура расследует жестокое обращение с конем, которого неизвестный тянул на автомобиле в Умани

Прокуратура Черкасской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с конем, которого неизвестный тянул на автомобиле в г.Умань.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Черкасской области, указанное уголовное производство начато на основании обнародованных в СМИ публикаций о том, что неизвестный в Умани тянул на автомобиле BMW-X5 коня, чем, возможно, жестоко обращается с животным.

По данному факту 14 апреля внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) За совершение указанного преступления грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до 6 месяцев.

Процессуальное руководство обеспечивается Уманской местной прокуратурой. В настоящее время следственным и процессуальным руководителем принимаются меры по обеспечению принятия законного и беспристрастного процессуального решения.