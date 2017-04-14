События

14:38 14.04.2017

Постамент в центре Киева, пустующий со времени сноса памятника Ленину, превратят в розмариновую колонну

Негосударственная платформа современной культуры "Изоляция" и власти Киева намерены на 2 недели преобразить пустующий с конца 2013 года постамент в центре столицы, на котором ранее находился памятник Ленину, в цветущую розмариновую колонну.

"Идея проекта "Ритуал природы" заключается в обращении к целительным силам природы: пустой пьедестал предлагается покрыть живым розмарином. Иса Каррильйо предлагает нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг вакантного постамента и приглашает горожан на поиски внутреннего равновесия и покоя. В конце проекта растения будут переданы всем желающим", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Данный проект стал победителем народного голосования в рамках проекта "Общественный договор 2017".

Проект автора - мексиканки Исы Каррильйо будет реализован фондом "Изоляция" 3-17 мая 2017 года.

Согласно информации на сайте "Изоляции", - это неприбыльная негосударственная платформа современной культуры, открытая в 2010 году в Донецке (Украина) на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. 9 июня 2014 года вооружённые представители "ДНР" захватили эту территорию.

После этого "Изоляция" переехала на территорию Киевского судостроительного завода и продолжает осуществлять культурные проекты, поддерживать социально активных художников и агентов изменений в Киеве, Украине и мире, а также выступает ресурсом для международных кураторов, исследователей, художников и других культурных деятелей.

Как сообщалось, вечером 8 декабря 2013 года в центре Киева группа людей снесла с пьедестала памятник Ленину, который стоял на Бессарабской площади недалеко от улицы Крещатик.

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