Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, никто не погиб, подтверждает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что на луганском направлении за сутки противник трижды обстрелял позиции украинских военных, тяжелое вооружение не применялось. На донецком направлении боевые действии велись на участке Каменка – Донецкий аэропорт, боевики активно применяли минометы, выпустив по позициям сил АТО 50 мин. Три обстрела, один из которых минометный, зафиксированы на Светлодарской дуге. Всего на донецком направлении зафиксировано 19 обстрелов, 5 из них с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Талаковке, Гнутово противник вел огонь из минометов, в Широкино применял минометы и артиллерию. Зафиксировано 6 эпизодов применения бронетехники. В Марьинском и Волновахском районах имели место эпизодические провокации, в частности, снайперские обстрелы. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 43 обстрела, 6 из них – с применением тяжелого вооружения.