События

13:36 14.04.2017

Киевлянин после употребления спиртного сообщил о минировании департамента патрульной полиции

Правоохранители задержали жителя Киева, который после длительного употребления алкоголя сделал по телефону ложное сообщение о минировании департамента патрульной полиции.

Как сообщил в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, накануне вечером в дежурную часть Дарницкого управления полиции обратился неизвестный с сообщением о том, что департамент патрульной полиции заминирован.

На место вызова немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технических служб, кинологи и работники ГСЧС.

"В результате проверки учреждения никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено. Эвакуация не проводилась", - сказано в сообщении.

Также в ходе оперативно-следственных действий правоохранители задержали "шутника".

"Им оказался 28-летний местный житель, который в течение дня употреблял алкогольные напитки, а вечером решил пошутить с полицией", - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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