События

13:30 14.04.2017

За три года АТО погибли 2652 военных, 9578 получили ранения – Минобороны

С начала объявления о проведении антитеррористической операции на востоке Украины – 14 апреля 2014 года - погибли свыше 2,6 тыс. военных, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил , Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы. 9578 получили ранения", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

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