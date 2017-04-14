ГФС обеспечит упрощенный режим пропуска через таможенную границу участникам и гостям "Евровидения"

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины обеспечит упрощенный режим прохождения таможенных формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщает пресс-служба ГФС со ссылкой на и.о. главы службы Мирослава Продана.

"ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на "Евровидение". Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно", - заявил он в ходе видеоселектора в ГФС при участии представителей Госпогранслужбы Украины.

М.Продан подчеркнул, что для урегулирования организационных вопросов пропуска иностранных участников представители ГФС достигли договоренности со специалистами других министерств и ведомств, вовлеченных в проведение конкурса, об оперативном обмене информацией относительно сроков оформления товаров, пунктов пропуска, через которые они будут перемещаться, а также документов, на основании которых такие товары будут оформляться.

По словам и.о. главы ГФС, к осуществлению таможенных формальностей будут привлечены наиболее опытные специалисты, подготовленные к оперативному решению проблемных вопросов, которые могут возникнуть при оформлении, со смежными службами.

Помимо этого, согласно информации пресс-службы, во время селектора представители ГФС и Госпогранслужбы обсудили направления сотрудничества по организации пропуска граждан, товаров и транспортных средств через государственную границу Украины, а также результаты реализации совместных проектов на отдельных пунктах пропуска, состояние развития инфраструктуры пунктов международного значения.

Как сообщалось, песенный конкурс "Евровидение-2017" состоится в мае в Киеве. Как ожидается, его могут посетить около 15-20 тыс. иностранных гостей.