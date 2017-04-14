Турчинов не консультировался с западными партнерами о начале АТО - они боялись раздражать РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что не консультировался весной 2014 года по поводу начала проведения антитеррористической операции на востоке страны.

"Не консультировался. Мне очень не понравилась реакция наших партнеров на мое решение о начале мобилизации. Некоторые из них начали говорить, что не нужно этого делать, потому что это может быть раздражителем для Путина и основанием для начала масштабной войны на территории материковой Украины. Я уже не говорю об отказе в те тяжелые времена предоставить нам любую военную помощь", - сказал он в интервью ВВС.

А.Турчинов отметил, что поэтому принимал решение о начале АТО, не проводя консультаций ни с кем.

Отвечая на вопрос о том, поддерживал ли А.Турчинов в апреле-мае 2014 года контакты с руководством России, секретарь СНБО сказал: "Последними моими переговорами с представителями российского руководства был разговор с Сергеем Нарышкиным, тогдашним председателем Госдумы, а сейчас - руководителем Службы внешней разведки РФ, 1 марта 2014 года, еще до начала обострения на Донбассе".

По его словам, тогда, после того как РФ приняла решение о вводе войск в Украину, российский Генштаб выдвинул украинским военным в Крыму ультиматум: немедленно сложить оружие и сдаться. "Я попросил передать Путину: "Мы будем защищать свои позиции, а вы будете отвечать за всю кровь". Тогда они не начали штурм наших позиций, а мы получили жизненно важное для нас время", - сказал он.

А.Турчинов добавил, что больше в условиях агрессии против Украины он не видел смысла в таких переговорах.