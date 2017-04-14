Пьяные российские военные пытались отобрать наркотики у жителя Дебальцево - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует рост количества преступлений и правонарушений среди российских военных на Донбассе по отношению к гражданскому населению.

"Военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в н.п.Дебальцево. Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в пятницу.