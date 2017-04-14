События

12:27 14.04.2017

СБУ в Николаеве задержала двух человек, пытавшихся поставить в РФ газотурбинное оборудование стоимость 124 тыс. грн

Служба безопасности Украины в Николаеве совместно с военной прокуратурой и при содействии администрации госпредприятия "Зоря" – "Машпроект" предотвратила попытку поставки в Российскую Федерацию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях Военно-морского флота Российской Федерации.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, в частности оперативники спецслужбы задержали работника госпредприятия и местного бизнесмена, которые пытались вывезти с территории завода три агрегаты, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тыс. грн).

Кроме того, злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны легитимизировать перед иностранной стороной похищенные комплектующие.

"Воры действовали по заказу гражданина РФ – представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортирующими компаниями России. Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, что до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, что предприятие ранее поставляло на заказ российской стороны.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

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