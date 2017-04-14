События

11:57 14.04.2017

СБУ задержала "лжеминера" Харьковского аэропорта

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя Полтавской области, который по телефону дал ложное сообщение о минировании Харьковского аэропорта в период майских праздников.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили 59-летнего жителя Кременчугского района Полтавской области, который позвонил на "горячую линию" Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что в период майских праздников будут взорваны помещения "Международного аэропорта "Харьков".

"После задержания злоумышленник признался, что совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий.

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