СБУ задержала "лжеминера" Харьковского аэропорта

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя Полтавской области, который по телефону дал ложное сообщение о минировании Харьковского аэропорта в период майских праздников.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили 59-летнего жителя Кременчугского района Полтавской области, который позвонил на "горячую линию" Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что в период майских праздников будут взорваны помещения "Международного аэропорта "Харьков".

"После задержания злоумышленник признался, что совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий.