События

11:32 14.04.2017

Работа столичного общественного транспорта во время празднования Пасхи будет изменена

Организацию работы наземного общественного транспорта Киева в связи с празднованием Пасхи будет изменена в праздничные дни.

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, для пассажироперевозок работа маршрутов общественного транспорта (в том числе маршрутного такси), которые проходят возле станций метрополитена, будет продлена 15 апреля на один час, 16 апреля - на один час раньше.

Маршруты общественного транспорта, которые проходят возле станций метрополитена:

троллейбусные– №№ 3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;

трамвайные– №№ 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; автобусные обычного режима движения – №№ 1т, 18, 20, 21, 33, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении ст. м. "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115; автобусные в режиме маршрутного такси– №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

Кроме того, в ночь с 15 на 16 апреля будет продолжена работа: станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 02:30 16 апреля, и начата работа станций в 04:00; станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка в 02:15 16 апреля и начата работа станций в 04:00. Фуникулер будет работать в ночь с 15 на 16 апреля в 01:00 и с 05:00 16 апреля.

Временно 15 и 16 апреля остановка троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов № 24, 114, 118 "Улица Ивана Франко" в направлении площади Победы переносится на 50 м вперед.

Временно в эти выходные на период перекрытия движения автотранспорта по нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Теодора Драйзера до ул. Генерала Ватутина, движение автобусов маршрута № 73 организуется в направлении ст. м. "Оболонь" по трассе: ул. Радунская (от ул. Милославской) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Каштановая – просп. Владимира Маяковского – просп. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.

В случае перекрытия движения транспорта на четной стороне ул. Оноре де Бальзака, на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера, будет организовано: движение автобусов маршрутов № 21 по трассе: ст. м. "Петровка" – просп. Московский – просп. Генерала Ватутина – ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака; движение автобусов маршрутов № 73: от ст. м. "Оболонь" до ул. Генерала Ватутина на существующей трассе, далее просп. Генерала Ватутина – ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака – далее по существующей трассе; от ул. Милославской до ул. Бальзака на существующей трассе, дальше - ул. Бальзака – ул. Теодора Драйзера – просп. Маяковского – просп. Генерала Ватутина – далее по существующей трассе.

После завершения церковных богослужений с 05:00 до 10:00 16 апреля будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения в соответствии с пассажиропотоком.

С целью корректировки работы наземного пассажирского транспорта (в зависимости от пассажиропотока) в местах массового скопления пассажиров будут дежурить ответственные лица.

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