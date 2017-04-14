Полиция Киева не располагает сведениями о возможных инцидентах и провокациях во время Пасхи, но работает усиленно

У полиции Киева нет информации о готовящихся инцидентах и провокациях на период пасхальных праздников.

"Пока что у нас нет угрожающей информации... или той, которая потребует дополнительных мер безопасности", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в пятницу.

Он напомнил, что полиция Киева и так работает в усиленном режиме накануне Евровидения, а на пасхальные праздники дополнительно будут привлечены к обеспечению безопасности еще 1,5 тыс. полицейских. Особое внимание, по словам А.Крищенко, будет уделено обеспечению правопорядка возле культовых сооружений.

Начальник киевского главка рассказал, что 15-16 апреля в 136 культовых сооружениях столицы будут проходить богослужения. А.Крищенко отметил, что киевские полицейские усилят меры безопасности возле церквей и храмов, и попросил граждан с пониманием отнестись к возможной проверке вещей.

"У лиц, которые будут вызывать подозрение, полиция в рамках действующего законодательства может проверять вещи", - пояснил он.

Кроме того, начальник главка полиции добавил, что будут усилены и группы взрывотехников, так как накануне уже были информация о якобы минировании одного из храмов. В. связи с этим полиция допускает, что подобные звонки с информацией о лжеминировании могут быть и в пасхальные праздники.

А.Крищенко также проинформировал об усилении нарядов полиции и возможных дополнительных проверках в метрополитене 15-16 апреля.

"В целом, кроме рисков, которые у нас есть постоянно, мы пока не имеем информации угрожающей или которая требует дополнительных мер безопасности", - подчеркнул он.

По его словам, заявок на проведение митингов и демонстраций политического характера в эти дни нет, установления металлических рамок не будет, перекрытие дорог также не планируется.

Начальник главка напомнил, что в столице и так усилены меры безопасности в связи с предстоящим Евровидением.

А.Крищенко также не стал прогнозировать, какое количество украинцев в эти дни приедет в столицу, ориентировочно ожидается несколько миллионов.