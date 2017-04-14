События

11:05 14.04.2017

Реклама Burger King "взломала" устройства зрителей

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила рекламный ролик, который с помощью голосовой команды активирует устройства телезрителей на платформе Android, сообщает The New York Post.

Когда персонаж в рекламе произносит фразу "Окей, Google. Что такое воппер?", она активирует виртуальный помощник на устройствах Google Home, расположенных вблизи телевизора, и они начинают зачитывать вслух статью из "Википедии" про этот бургер к удивлению телезрителей.

Многие пользователи выразили свое недовольство таким подходом к рекламе, посчитав его нарушением своего личного пространства. Компания Google в течение трех часов исправила код, после чего устройства Google Home перестали реагировать на рекламу Burger King. Также рассерженные пользователи начали вносить правки в статью на "Википедии" про воппер, включив в нее негативные комментарии.

Google Home представляет собой "умный" динамик с голосовым управлением и встроенным виртуальным помощником Google Assistant, который может выполнять различные функции: отвечать на запросы пользователей, проигрывать музыку, а также управлять подключенным к нему оборудованием, например, включать и выключать свет в доме и переключать телеканалы.

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