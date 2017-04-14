События

10:43 14.04.2017

Турчинов об АТО: Наша задача - метр за метром, километр за километром продвигаться на восток

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который 14 апреля 2014 года, будучи и.о. президента Украины, подписал указ о начале антитеррористической операции на востоке страны, заявляет, что сделал бы всё аналогичным образом, зная сейчас о результатах.

"Я очень много раз анализировал ситуацию, прокручивал те события в голове еще и еще раз, думая, что еще можно сделать. Я не знаю. Пожалуй, я прошел бы этот путь снова. Потому что можно сделать очень много, когда у тебя есть соответствующие инструменты. Когда у тебя есть полки, ты можешь быть полководцем. А когда у тебя ничего нет, а есть только огромная ответственность, то вариантов не так много", - сказал А.Турчинов в интервью BBC, отвечая на вопрос о том, сделал ли он бы что-то другое, зная о результатах решений, принятых весной 2014 года.

Прогнозируя завершение АТО, секретарь СНБО сказал: "У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - получили десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу (смеется)".

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