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10:31 14.04.2017

Порошенко подписал закон об усилении ответственности военных за нарушения на службе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения этих лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.

Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.

Верховная Рада приняла этот закон 16 марта.

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