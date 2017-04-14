Ни один член НАТО не повторит судьбу Украины – Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вашингтон обсудил с президентом США Дональдом Трампом стратегические вопросы коллективной обороноспособности и финансирования НАТО.

"НАТО проводит мощное усиление коллективной обороны со времен Холодной войны, вызванное действиями России после незаконной аннексии Крыма и поддержки конфликта на Востоке Украины", – говорится в сообщении на сайте информационного интернет-ресурса "Голос Америки" со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга в Вашингтоне.

Глава Альянса подчеркнул необходимость соблюдения Россией режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей.

Также генсек НАТО заявил, что "мы (Альянс – ИФ) должны обеспечить, чтобы ни один из союзников НАТО не потерпел того, что переживает Украина из-за России начиная с 2014 года".

По словам Й.Столтенберга мир нуждается в единстве союзников ввиду нарушения мирового порядка действиями России, кризиса в Сирии, разворачивается непосредственно у границ Турции - одного из крупнейших союзников НАТО. "В то время, когда мир становится более опасным и непредсказуемым, важно иметь друзей и союзников. И именно в НАТО Америка лучших друзей и союзников в мире ", - подчеркнул Столтенберґ.

Цель визита генсека НАТО в Вашингтон – наладить диалог и заручиться поддержкой новой администрации США по стратегическим вопросам.

"Мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений… на самом деле, мы убеждены, что предпосылкой политического диалога с Россией является наше могущество и единство", - сказал Й.Столтенберґ во время пресс-конференции в Белом Доме.

Также, во время встречи с лидером США, Й.Столтенберг подтвердил единство позиции НАТО в отношении Дамаска и выразил решительную поддержку операции США в Сирии.

"Сирийский режим в полной мере отвечает за такое развитие событий. НАТО постоянно осуждает использование химического оружия Сирией как однозначное нарушение международных норм и соглашений", - говорится в заявлении НАТО.

Также во время визита Й.Столтенберг неоднократно отмечал об еще одном важном вопросе в отношениях НАТО с США – обеспечении равномерного финансирования системы обороны Альянса всеми странами-членами.

Про необходимость повышения финансирования на оборону каждой страны – члена Альянса до 2% ВВП неоднократно поднимался Д.Трампом ранее.

Во время совместной пресс-конференции в Белом Доме, Д.Трамп признал преобразования в НАТО в сфере усиления борьбы с терроризмом: "мы с генеральным секретарем провели продуктивное обсуждение того что может делать НАТО в борьбе против терроризма. Я давно жаловался на это, и они изменились в борьбе против терроризма. Я говорил, что они устаревшие, но они больше не являются устаревшими".

Ожидается, что вопрос единства позиции Альянса в производстве политики в отношении России и Сирии, усиление обороноспособности НАТО, и внутренние вопросы, такие как увеличение финансирования обороны в странах-членах НАТО будут на повестке дня встречи лидеров НАТО в мае.