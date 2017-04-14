За прошедшие сутки боевики 65 раз открывали огонь по украинским позициям, 2 военнослужащих получили ранения – штаб

За минувшие сутки боевики 65 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины… двое украинских защитников получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Центром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, в районе Водяного, по украинским позициям боевики били из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Широкино накрывали огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия боевики открывали огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применялись в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем били по позициям ВСУ вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров обстреливались защитники под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия были обстреляны защитники Старогнатовки. Снайперы боевиков активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого.

На Донецком направлении, по украинским позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливали из минометов калибра 82-мм. По защитникам Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем обстреливались позиции ВСУ вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применялись боевиками в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывался огонь по защитникам шахты "Бутовка".

На Луганском направлении, из гранатометов различных систем боевики били по защитникам Новоалександровки и Екатериновки.