Кличко договорился с мэром Баку о сотрудничестве в подсветке зданий и о помощи в установке главного, самого большого государственного флага в Киеве

Во время визита мэра Киева Виталия Кличка в столицу Азербайджана Баку стороны договорились о сотрудничестве в вопросе подсветки зданий и установке в украинской столице наибольшего государственного флага, сообщили в пресс-службе киевского городского главы.

"Нам есть чему поучиться у Баку. Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительства современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня – ваша площадь Национального флага. Я давно хочу установить такой масштабный флаг в Киеве. И мы уже работаем над этим проектом. Но нам понадобится ваш опыт и ваша помощь", - заявил В.Кличко.

В проведенной встрече также принимал участие главный архитектор Баку, с которым было договорено о визите в Киев с целью осмотра зданий, которые планируется подсвечивать. Он проконсультирует украинских специалистов и определиться какая нужна Киеву помощь в художественном освещении и консультации по установлению главного государственного флага.

"Также в ближайшее время я отправлю в Баку главного архитектора Киева, чтобы он посмотрел как здесь выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура", - отметил В.Кличко.

Он поблагодарил Гаджибала Абуталибова за сотрудничество и поддержку и за готовность помогать Киеву и Украине.

"Между Украиной и Азербайджаном всегда были честные отношения, мы это ценим. И готовы развивать наше сотрудничество, делиться опытом, содействовать бизнесу, который работает с Украиной", - отметил Г.Абуталибов.

В Баку В.Кличко посетил площадь Национального флага и осмотрел установленный там самый большой государственный флаг Азербайджана. Также мэр Киева прогулялся по старому городу, осмотрел новые скверы в центре Баку.